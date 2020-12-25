MasterChef finalistleri kim? MasterChef'te ilk finalist kim oldu? Serhat mı Özgül mü Barbaros mu Emir mi?
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MasterChef finalistleri kim? MasterChef'te ilk finalist kim oldu? Serhat mı Özgül mü Barbaros mu Emir mi?

25.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:12
MasterChef finalistleri kim? MasterChef'te ilk finalist kim oldu? Serhat mı Özgül mü Barbaros mu Emir mi?

Masterchef Türkiye programında ilk finalist belli oldu. Dün akşam yayınlanan bölümde ilk finalist belli oldu. Peki Masterchef finale giden ilk isim kim? Serhat mı Özgül mü finale çıkan isim oldu? Finale kim kaldı?

Dün akşam 128. yeni bölümüyle ekrana gelen MasterChef Türkiye'de Serhat ve Özgül arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmacılardan biri eleme adayı olurken diğeri de MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti seçildi. Peki hangi isim finale çıktı?

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef'te günün ikinci oyunu yaratıcılık idi. Bu oyunda yarışmacılara verilen ana ürün "susam" oldu. Bu oyunda Özgül 21 puan, Serhat 23 puan aldı. Böylece Serhat bu oyunu da kazanmış oldu.

3. ve son oyunda ise yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Bu turdaki oylama sonucunda yine Serhat birinci oldu. Böylece Serhat düelloyu kazanarak MasterChef Türkiye'de 3'lü finale kalan ilk yarışmacı oldu.

MasterChef finalistleri kim? MasterChef'te ilk finalist kim oldu? Serhat mı Özgül mü Barbaros mu Emir mi?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin çeyrek final haftasında ilk eleme adayı Emir olmuştu. Haftanın ikinci eleme adayı Barbaros olurken, son bölümde düelloyu kaybeden Özgül ise 3. aday oldu. Yarışmacılar yeni bölümde elenmemek için mücadele edecek.

MasterChef finalistleri kim? MasterChef'te ilk finalist kim oldu? Serhat mı Özgül mü Barbaros mu Emir mi?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 11:12:35. #1.14#
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