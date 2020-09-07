MasterChef falafel tarifi! Falafel köfte nasıl yapılır? Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan falafel köfte tarifini paylaşıyoruz. Nohut köftesi olarak yapılan falafel köfte için malzemeleri hızlıca hazırlayın. Peki, falafel köfte nasıl yapılır? İşte tarifi...

Hem doyurucu hem de çok lezzetli olan falafel köfte tarifini sizinle paylaşıyoruz. Nohut köftesi olarak bilinen falafel köfteyi dilerseniz lavaş ekmeğine sarıp sunabilirsiniz. İçerisinde bulunan nohut sayesinde sağlıklı bir öğün olarak tüketilen falafel köftesini evde yapmanız oldukça basit. İstediğiniz baharatlar ile tatlandırabilir ve misafirlerinize sunabilirsiniz. Peki, falafel köfte nasıl yapılır? İşte çok lezzetli olan ve yapımı çok basit olan falafel köftenin tarifi...

FALAFEL TARİFİ

MALZEMELER

2 yemek kaşığı tahin, 4-5 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz ya da kişiş, 2 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı kırmızı pulbiber, 1 büyük kase nohut, 1 tatlı kaşığı karabiber, 3 çay kaşığı tuz,2 adet orta boy soğan, 3 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı un,

FALAFET NASIL YAPILIR?

Nohutu bir akşam önceden suda bekletin. Ertesi gün temiz suda haşlayın. Kabuklarını alın ve makinede irice ezin. Çok ezip macun gibi olmamasına dikkat edin. Soğan, sarımsak ve maydanozları incecik doğrayın. Nohutları soğan, sarımsak, maydanoz, un, kimyon, kırmızı biber, karabiber, tuz ile karıştırın. En son tahini ekleyip karışımın birbiriniz tutmasını sağlayın. Küçük toplar halinde yuvarlayıp üzerine hafifçe bastırın ve bir tepsiye dizin. Buzdolabında biraz dinlendirin ve yağlanmış tavada iyice kızartın.

Afiyet olsun.