MasterChef Ezgi kimdir, kaç yaşında nereli? MasterChef Ezgi ne zaman yarıştı?

Yarışmanın eski sezonlarında sergilediği performansla iz bırakmayı başaran Ezgi, yeniden izleyicinin radarına girdi. İzleyiciler şimdi Ezgi'nin kaç yaşında olduğu, hangi şehirden katıldığı ve hangi sezonda boy gösterdiği gibi detayları merak ediyor. Mutfaktaki yeteneği ve yarışma boyunca sergilediği duruşla akıllarda kalan Ezgi'nin hikâyesi, sosyal medyada da yeniden konuşulmaya başladı.

MASTERCHEF EZGİ KİMDİR?

Masterchef Türkiye'de yeniden adından söz ettiren Ezgi, yarışmaya Antalya'dan katılıyor. 34 yaşındaki Ezgi, yarışmada sunduğu özgün ve yaratıcı tabaklarla hem jüriyi hem de izleyicileri etkilemeyi başarıyor.

Üniversite eğitimini mühendislik fakültesinde tamamlayan Ezgi, 30 yaşından sonra bambaşka bir yol seçerek mutfak tutkusunun peşinden gitmeye karar verdi. Yaklaşık 2,5 yıldır profesyonel şeflik yapan Ezgi, kısa sürede mutfakta kendine sağlam bir yer edinmeyi başardı.

Hem geçmiş tecrübesi hem de yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çeken Ezgi, MasterChef sahnesinde hikâyesiyle de ilham veriyor.