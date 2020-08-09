MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
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MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Esra Tokelli söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Esra hakkında MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli ve MasterChef Esra kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef Esra kimdir? MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli?
09.08.2020 22:43 | Son Güncelleme: 09.08.2020 22:46

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Esra, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Esra hakkında MasterChef Esra kimdir, MasterChef Esra Tokelli kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Esra kimdir?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR?

Kaç yaşında: 41

Esra Tokelli, 41 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çok iddialı olduğunu belirten Esra Tokelli, üzerinde MasterChef Esra Tokelli yazılı önlüğünü almak istediğini söyledi. Yemek yapmayı çok sevdiğini, bu yüzden zamanının çoğu mutfakta geçtiğini, bu yüzden MasterChef'e katılmaya karar verdiğini belirtti.

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