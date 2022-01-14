Masterchef eski yarışmacılar kimler? sorusu merak konusu oldu. Finale Eren ve Hasan'ın kalmasının ardından Masterchef eski yarışmaları isimleri neler merak ediliyor. Peki, Masterchef eski yarışmacılar kimler? Masterchef 2021 kadrosu isimleri ne? Masterchef yarışmacıları isimleri ne? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ESKİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral

Tahsin Küçük

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber

Sergen Özen

MASTERCHEF 2021 KADROSU KİMLER?

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan Ak

Şükrü

Hamza Mercimek

Burcu Önal

Görkem Demiral

Hasan Biltekin

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

Mert Yılmaz

Safanur Bol

Emre Büber

Sergen Özen

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