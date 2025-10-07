MasterChef Eren kimdir, MasterChef Eren ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölümleri yayınlanırken, izleyiciler geçmiş sezonların unutulmayan yarışmacılarını da yeniden gündeme taşıyor. Bu isimlerden biri olan Eren Kaşıkçı'nın kariyeri, yarışmadaki performansı ve bugünkü yaşamı merak konusu oldu.

MASTERCHEF EREN KİMDİR?

1989 yılında dünyaya gelen Eren Kaşıkçı, 33 yaşındadır. Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, Kırıkkale'de doğmuştur. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Bir kardeşi bulunan Eren Kaşıkçı, MasterChef yarışmasına Gökçeada'dan katılmış, evli ve bir çocuk babasıdır.

EREN NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 sezonunda yarışmış ve o sezonun şampiyonu olmayı başarmıştır. Yarışmadaki performansı, disiplinli tavrı ve özgün yemekleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

EREN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

MasterChef şampiyonu olduktan sonra gastronomi alanında kariyerini sürdüren Eren Kaşıkçı, şu anda kendi sandviç işletmesini işletmektedir. Başarılı şef, yarışma sonrası kazandığı popülariteyi mesleki alanda değerlendirmeye devam etmektedir.