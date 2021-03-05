MasterChef Eray öldü mü iddiası! MasterChef Eray Aksungur'dan o iddiaya yanıt geldi!
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MasterChef Eray öldü mü iddiası! MasterChef Eray Aksungur'dan o iddiaya yanıt geldi!

05.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:11
MasterChef Eray öldü mü iddiası! MasterChef Eray Aksungur'dan o iddiaya yanıt geldi!

MasterChef Eray öldü mü iddiası! MasterChef Türkiye ile televizyon ekranlarında uzun süre izleyici karşısına çıkan Eray Aksungur ölümü ile gündeme geldi. Akşam TV'den Duygu Gecü Yüzseven ile özel röportaj gerçekleştiren Aksungur elendiği gün kendisi hakkında öldü haberlerinin çıkmasına açıklık getirdi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışma programında 5. olan Eray Aksungur hakkında çıkan ölüm haberlerine açıklık getirdi. Akşam Tv'ye özel olarak konuşan Aksungur: "Birileri demiş Eray öldü ama şimdi yazsınlar efsane geri döndü" ifadelerine yer verdi.

MASTERCHEF ERAY ÖLDÜ MÜ?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Masterchef Türkiye'de yarışarak hafızalarda yer edinen Eray Aksungur, samimi açıklamalarda bulundu. Akşam TV'ye konuşan Eray Aksungur, yarışmadan elendiği gün dedesini kaybetmesi ve kendisi hakkında 'öldü' haberlerinin çıkmasına açıklık getirdi.

Bolu'lu olan Eray, MasterChef'in çok konuşulan yarışmacılarından biriydi. Programdan ayrılırken şefleri duygulandıran Eray Aksungur aynı gün dedesinin vefat haberini aldı. Kendisi hakkında öldü haberleri de çıkan Eray bu konu hakkında şöyle dedi, "Birileri demiş Eray öldü ama şimdi yazsınlar efsane geri döndü. Ben her zaman buradayım, her zaman ekran başındayım. Her zaman sevdiklerim ve sevenlerimle beraberim. Kimse unutmasın ki MasterChef Eray yılmadan, usanmadan devam edecek. Öldü haberlerini Çaycı Hüseyin abimize de yapmışlardı."

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