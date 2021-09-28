Masterchef Emre kimdir? Masterchef Emre kaç yaşında, nereli? Emre Büber biyografisi!

TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'nin yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu isimler arasında Emre Büber de bulunuyor. Peki,Masterchef Emre kaç yaşında, nereli? Emre Büber mesleği nedir? Emre Büber hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

MasterChef Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu.

Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Avusturya'da kokoreç, şırdan ve Adana şiş yapan bir mekanda çalışan Emre Büber, dünyaca ünlü İngiltereli şef Jamie Oliver'la da çalışmıştır.

Emre Büber, 4 yıl Antalya'da animatörlük yaptıktan sonra 19 yaşında Avusturya'ya geri döndü. 2 yıl süpermarkette çalıştıktan sonra yaklaşık 3-4 yıl profesyonel mutfakta çalıştı. Yemek yapmayı sevdiğini ifade eden Emre Büber, doğal ürünler yetiştirip onları sezonunda kullanmayı hedeflemiş. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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