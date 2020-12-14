MasterChef Emir'in yemeği deniz mahsüllü makarna nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef lezzetleri! En lezzetli deniz mahsüllü makarna tarifi!
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MasterChef Emir'in yemeği deniz mahsüllü makarna nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef lezzetleri! En lezzetli deniz mahsüllü makarna tarifi!

14.12.2020 21:52 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:55
MasterChef Emir'in yemeği deniz mahsüllü makarna nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef lezzetleri! En lezzetli deniz mahsüllü makarna tarifi!

Birbirinden lezzetli yemekler ile jüri karşısına çıkan yarışmacılar 14 Aralık Pazartesi yayınlanan bölümde yarışmacılar, en yakınları ile birlikte en sevdikleri yemekleri yapacaklar. MasterChef Emir'in yemeği deniz mahsüllü makarna nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef lezzetleri! En lezzetli deniz mahsüllü makarna tarifi!

MasterChef 14 Aralık yayınlanan bölümde yarışmacıların anneleri, arkadaşları ve yakınları ile birlikte yaptıkları yemekler ile jüri karşısına çıkacaklar. MasterChef Emir'in yemeği deniz mahsüllü makarna nasıl yapılır? 14 Aralık MasterChef lezzetleri! En lezzetli deniz mahsüllü makarna tarifi!

MASTERCHEF EMİR'İN YEMEĞİ DENİZ MAHSÜLLÜ MAKARNA NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

2o adet midye

20 adet kum midyesi (littleneck clams)

10 adet deniz tarağı (scallops)

12 adet jumbo karides (başsız, kabuklu)

2-3 diş sarımsak

5-6 tane taze fesleğen yaprağı

1 su bardağı beyaz sek şarap

1 adet (796 ml/ 28 oz) konserve domates ya da 2 su bardağı taze domates (kabuğu soyulmuş ve yemeklik doğranmış)

1 tutam kırmızı pul biber

Deniz tuzu

Taze çekilmiş karabiber

1-2 yemek kaşığı taze maydanoz (ince kıyılmış)

1 paket spaghetti ya da linguine (900gr)

Yapılışı;

Makarnanızın suyunu koyun.

Makarna haşlanırken, büyük boy bir tencerede zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyip 30 saniye kadar kavurun.

1 su bardağı beyaz şarabı ilave edip, 1 dakika, alkolü uçana kadar kaynatın.

Domatesleri, pulbiberi, tuzunu ve irice doğranmış fesleğenleri ekleyin ve tencerenin kapağını kapatıp, domatesler eriyip suyunun çoğunu çekene kadar pişirin (1 paket makarna ile karıştırdığımızda yetecek kadar suyu kalmalı).

Sırası ile önce kum midyelerini koyup 2-3 dakika pişirin, sonra midyeleri ve karidesleri ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, midyelerin ağzı açılıp, karidesler pembeleşene kadar, ara sıra tencereyi salla-yarak pişmeye bırakın.

Bu arada teflon tavaya biraz tereyağı koyup, deniz taraklarını arkalı önlü kızartın.

Haşlanıp süzülmüş makarnayı büyük boy bir servis tabağına alın, üzerine deniz ürünlü sosu , deniz taraklarını ve maydanozları koyup, taze karabiber çekin ve sıcak servis yapın.

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