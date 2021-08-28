MasterChef eleme adayları kim oldu? 27 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potaya kim gitti? Masterchef Türkiye elenme adayları!

MasterChef Türkiye'de Takım oyununu kaybeden Mavi Takımda beşinci ve altıncı eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 27 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kimler gitti? MasterChef kim potada? Masterchef eleme adayları kimler? Masterchef potada kimler var?

MasterChef Türkiye'nin ilk haftasında üçüncü takım oyununu da kaybeden mavi takımda elenme adayları merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar internette en çok "MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? 27 Ağustos 2021 Masterchef eleme adayları kim? Masterchef Türkiye eleme adayları kimler? MasterChef Türkiye potaya kim gitti? Masterchef Türkiye beşinci ve altıncı eleme adayları kimler oldu? Masterchef potadaki isimler kimler? Masterchef Türkiye potada kimler var?" sorularını aratmakta. MasterChef Türkiye'nin ilk hafta eleme adaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

27 AĞUSTOS MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk takım oyununun kaybedilmesi sonrası dokunulmazlığı kazanan Hasan, ismini eleme adayı olarak belirlediği isim Tunahan oldu.

İkinci adayı belirlemek için ise oylama yapıldı. Yapılan oylama sonrası 5'er oy alan Fatma ve Tahsin ikinci elenme adaylığı en çok oy alan isimler oldu. Oylarda eşitlik olmasından sonra son kararı Mavi Takımı kaptanı olan Burcu verdi ve Tahsin ikinci elenme adayı olarak belirledi.25 Ağustos haftanın ikinci takım oyununu kaybeden yine Mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kazanan Hasan ikinci kendisini elenme adayı olmaktan kurtarırken, üçüncü eleme adayı olarak Burcu'nun ismini söyledi ve takım kaptanı Burcu haftanın üçüncü elenme adayı oldu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yapılan oylama sonrası 7'şer oy alan Görkem ve Hamza en fazla oy alan isimler oldu. Eşitlik olduğu için potaya gidecek isim için son kararı kaptan Burcu verdi. Burcu'nun kararı ile Görkem dördüncü elenme adayı oldu.

Bu bağlamda MasterChef Türkiye'de potaya çıkacak 4 isim belirlenmiş oldu. Potada yer alan 4 isim Tahsin, Tunahan, Burcu ve Görkem oldu.

Mavi takımda potada olmayan Safanur, Fatma, Hasan ve Hamza haftanını 3. bireysel dokunulmazlık oyunu için büyük mücadele verdi. Bu haftanın 3. dokunulmazlık oyununu da kazanan isim Hasan oldu. Hasan haftanın beşinci eleme adayı olarak Hamza'nın isimini söyledi. Hasan'ın kararıyla potada yer alacak beşinci isim Hamza oldu.

Yapılan oylama sonrası - oyla arkadaşlarından en fazla oyu alan - haftanın altıncı ve son eleme elenme adayı oldu.

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