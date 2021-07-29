MasterChef Ekşili köfte nasıl yapılır? 29 Temmuz En lezzetli, Ekşili köfte tarifi!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ekşili köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ekşili köfte hazırladı. Peki, Ekşili köfte tarifi nedir? 29 Temmuz Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte nedir? Ekşili köfte püf noktaları nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ekşili köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ekşili köfte hazırladı. Peki, Ekşili köfte tarifi nedir? 29 Temmuz Ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte nedir? Ekşili köfte püf noktaları nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kg kıyma

1 soğan Yarım demet maydanoz

Yarım su bardağı pirinç

3 su bardağı su

1 limon

1 yumurta sarısı

1 çorba kaşığı margarin

Tuz

Karabiber

EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Soğanı rendeleyin ve pirinci yıkayıp süzün. Maydanozu ince ince kıyın.

Kıymayı bir kaba alıp soğan, pirinç, maydanoz, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğurun. Küçük parçalar koparıp yuvarlayın ve unlanmış tepsiye dizin.

Suyu tencereye alıp tuz ve margarin ekleyerek kaynatın. Köfteleri ilave edip orta ateşte 20 dakika kadar pişirin.

Bir kasede yumurta sarısıyla limon suyunu çırpın. Yemeğin suyundan 1-2 kaşık ekleyip karıştırarak ılıklaşmasını sağlayın.

Hazırladığınız terbiyeyi kaşık kaşık olacak şekilde tencereye ilave edip ateşten alın.

Terbiyeli ekşili köfteyi, tavuk sarma ve patates salatası ile birlikte servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

EKŞİLİ KÖFTENİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Tarifte kullanacağınız kıymanın orta yağlı olmasına dikkat edin. Mümkünse iki kez çektirin. Bu sayede kıvamı daha kolay tutacaktır.

Köfte harcını hazırlarken içerisine ufalanmış bayat ekmek serpiştirebilirsiniz.

Dilerseniz margarin yerine tereyağı kullanarak daha lezzetli bir yemek hazırlayabilirsiniz.

Terbiyeyi köftelerin içerisine bir anda eklemeyin. Alışması için azar azar koyun ve tahta kaşık ile karıştırın.

Servis etmeden önce birkaç damla limon suyu ilave edebilirsiniz.