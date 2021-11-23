Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef'te kim kural hatası yaptı, diskalifiye mi oldu? 23 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?

Masterchef dokunulmazlık kim kazandı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 23 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Mavi takım mı kazandı, kırmızı takım mı? Mavi takımın oyunda iki dakika ekstra süresi vardı. Beş çeşit susi için toplam verilen süre bir saat idi. Süre sonunda hazırlanan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Şefler, lezzet ile birlikte yapılışları ve görünüşlerine göre değerlendirme yaptı. Tadım sonrasında beş çeşit sushiden dördünde başarılı olan Mavi takım, dokunulmazlığı kazandı. Peki, Masterchef'te dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef ilk eleme adayları kimler olacak?

MASTERCHEF'TE 1. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 14. haftanın dokunulmazlık mücadelesi ilk takım oyunu ile başladı. Kaptanlar düellosunu Dilara kazandığı için, Mavi takımın oyunda fazladan iki dakikası avantajına sahip. İki takımın mücadelesinde ilk dokunulmazlık oyununda istenilen yemek suşiler oldu. Beş farklı sushi çeşidi için bir saat süre verildi. Kıyasıya mücadele başladı ve yarışmacılar, hünerleri sergiledi. Şefler, tadım yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım belirledi. Bu akşam, rakibine göre daha iyi sushi hazırlayan Mavi takım, ilk dokunulmazlık oyununu kazandı.

Sashimi: Mavi takım

Maki: Mavi takım

Tamaki: Kırmızı takım

Uramaki: Mavi takım

Nigiri: Mavi takım

MASTERCHEF KİM KURAL HATASI YAPTI?

Araz'ın son anda tabağa müdahale etmesi sonrası tabağı değerlendirme dışı bırakıldı. Ancak diskalifiye olmadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALACAK?

Yarışmacılar, siyah önlükten kurtulmak, dokunulmazlık alarak potadan kurtulmak için Somer Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalışacak. Kazanan isim, bir arkadaşını da potaya gönderecek.

MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER OLACAK?

MasterChef 2021'de lezzet mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. On dördüncü haftada ilk dokunulmazlık oyunu bu akşam ekrana gelecek. Kaybeden takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, takımından bir arkadaşını potaya gönderecek ve ilk eleme adayı belli olacak. Sonrasında konseyde oylama yapılacak. En fazla adı yazılan yarışmacı, haftanın ikinci eleme adayı olacak.

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