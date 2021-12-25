Masterchef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek'ten şok sözler!

İSTANBUL (Snob Magazin) - İstanbul 17. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek avukatlarıyla geldiler. Duruşmaya gizlilik nedeniyle basın mensupları alınmadı. Mahkeme, Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'i ortak velayet vererek boşanmalarına karar verdi.

İtalyan şef tarafından açılan boşanma davasının yaklaşık 20 dakika süren duruşması sonucunda taraflar tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Duruşmanın ardından açıklama yapan İtalyan şef Danilo Zanna, "Üzüldüm ama her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

İtalyan şef Zanna'nın duruşmanın ardından açıklama yapan avukatı Altın Mimir ise, "Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.

PAYLAŞIMI OLAY OLDU

Tuğçe Demirbilek'in yıllar önce paylaştığı bir şiiri yeniden sosyal medya hesabından paylaşması, "Eski eşi Danilo Zanna'ya gönderme mi yaptı?" sorusunu gündeme getirdi.

İŞTE O SÖZLER:

"Kimseyle, kimsenin bilmediği bir oyunu oynamayın, yağmurunu yırtmayın, duasına basmayın, kimsenin kalbini, bulamayacağı bir yere gömmek için çalmayın. Aslında hayat; dinler tarihinden uzun, ölmekten kısa, ve rüyalarda olup biten herşeyden de daha tuhaftır... Anlayın!

"TÜRKİYE'YE TATİL İÇİN GELMİŞTİM"

39 yaşındaki Danilo Zanna, daha önce eşiyle ilk tanışma anını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben Türkiye'ye tatil için geldim. Şef arkadaşım davet etti. Turist olduğum için beni gezdirmeye başladı Türkiye'de. Kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı beni, o arkadaşları arasında eşimi gördüm ve 'Bu nasıl bir güzellik? Sanki gerçek değil... Gökkuşağından bir pırlanta düştü ve ben onunla aynı masada oturuyorum' dedim kendi kendime."