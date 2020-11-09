MasterChef çiğ köfte nasıl yapılır? En lezzetli, kolay çiğ köfte tarifi!

sıl işlem görmeden tüketilen, Şanlıurfa ve Adıyaman yöresine ait bir yiyecek olan MasterChef çiğ köfte nasıl yapılır? En lezzetli, kolay çiğ köfte tarifi!

Et içermeyen, lezzetli ve besleyici çiğ köfte nasıl yapılır? En lezzetli, kolay çiğ köfte tarifi! Detayları haberimizden bulabilirsiniz.

MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

Yapılışı;

Çiğköfte hazırlamak için özel olarak satılan çiğköfte tepsisinin içine bulguru ve salçayı ilav ederek güzelce yoğurun. Yumuşak bir kıvama geldikten sonra azar azar su koyarak yoğurma işlemine devam edin.

Bulgur içerisine çok fazla su koyduğunuz da bulgurlar şişerek istediğiniz tadı vermeyecektir buna dikkat etmelisiniz.

Bulgurlar salça rengine döndükten sonra içerisine tuz , pul biber, maydanoz,sıvı yağ , isot ve biber salçasını ilave ettikten sonra karıştırarak yoğuralım.

Bulgur kurursa eğer az miktarda su ile yumuşatabilirsiniz. Yoğurma işlemi sizi yoracağından yavaş bir şekilde yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Bulgurlar iyice yumuşadıktan sonra içine maydanoz ve ince doğranmış soğanları ilave ederek soğanlar kaybolana kadar yoğurun.

Soğanları mutfak robotu veya blendır ile doğramayın. İnce uçlu bir bıçak ile tahta üzerinde çok rahat bir şekilde ince ince doğrayabilirsiniz.

Soğanın suyu çiğköfteye acı bir tat vereceği için el ile kestiğinizde soğanların suyu çok fazla çıkmayacaktır.

Çiğköfte içinde bulunan soğanlar gözden tam anlamıyla kaybolduktan sonra hazır olacaktır.

Küçük parçalar kopartarak avuç içiniz ile sıkarak servis tabağına alabilirsiniz.