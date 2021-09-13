Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 13 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Hamza mı? - Haberler
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Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 13 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Hamza mı?

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Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 13 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Hamza mı?

Masterchef'de bugün 13 Eylül Pazartesi kaptanlık düellosu vardı. Mavi takımdan Dilara ve kırmızı takımdan Hamza çiğ börek ile kapıştı. Peki hangi isim düelloyu kazandı? Masterchef challange kim kazandı? 13 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Hamza mı? Tüm detaylar haberimizde...

Bugün yeni haftanın kaptanları ve takımları belirlendi. Mavi takım kaptanı Dilara olurken, kırmızı takım kaptanı Hamza oldu. Günün sonunda ise ikili kaptanlık düellosunda karşı karşıya geldi. Peki, Masterchef challange kim kazandı? 13 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Hasan mı Safanur mu? İşte tüm bilgiler...

13 EYLÜL MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Yapılan yarışmada jüriler Dilara'nın tabağını en iyisi olarak seçti. Buna göre Dilara haftanın mavi kaptanı olmuş oldu. Bu hafta yeni takımlar kurulacak.

  • 7. olan yarışmacı : Tahsin
  • 6. olan yarışmacı : Eren
  • 5. olan yarışmacı : Sergen
  • 4. olan yarışmacı : Azize
  • 3. olan yarışmacı : Emre
  • 2. olan yarışmacı : Hasan
  • 1. olan yarışmacı : Dilara

MAVİ TAKIM KAPTANI : DİLARA Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI : HAMZA

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

  • - Dilara
  • - Eren
  • - Hamza
  • - Tahsin
  • - Milhan
  • - Ateş
  • - Mert
  • - Azize

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

  • - Hamza
  • - Şükrü
  • - Hasan
  • - Emre
  • - Burcu
  • - Mustafa
  • - Tunahan
  • - Safanur

MASTERCHEF 13 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSU YEMEĞİ NEYDİ?

Bugün kaptanlık düellosunda çiğ börek yapıldı.

13 EYLÜL KAPTANLIK DÜELLOSUNU CHALLANGE'Yİ KİM KAZANDI?

Bugün Dilara ve Hamza kaptanlık düellosu oyununda karşılaştı. Henüz kazanan isim açıklanmadı. Birazdan açıklandığında yazacağız... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Masterchef challenge kim kazandı? 13 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Hamza mı?

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Haber: Masterchef challenge düelloyu kim kazandı? 13 Eylül Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı? Dilara mı Hamza mı? - Haberler
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