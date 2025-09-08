MasterChef Canlı izleme linki var mı? 8 Eylül Pazartesi MasterChef nereden nasıl izlenir?

Sevilen jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle renklenen MasterChef Türkiye'de, yarışmacılar bir üst tura çıkabilmek için kıyasıya mücadele veriyor. Birbirinden iddialı performansların sahnelendiği yarışma, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Peki, MasterChef'i canlı takip etmek isteyenler için izleme seçenekleri neler?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2024-25 sezonunun finalinde Onur ve Kerem arasında büyük bir mücadele yaşandı. Final gecesinde üstün performans sergileyen Onur, şampiyonluk kupasını kaldırarak adını MasterChef tarihine yazdırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

2325-2326 sezonunda da jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yapılmadı. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada yine üç usta şef jüri koltuğunda yer almaya devam ediyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

8 EYLÜL PERŞEMBE MASTERCHEF NASIL İZLENİR?

MasterChef Türkiye, her zamanki gibi TV8 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.