MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Çağlar elendi mi?

MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Çağlar elendi mi?
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Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu bu programda yarışmacılar da izleyicilerin merak konusu oluyor. Peki, MasterChef Çağlar elendi mi? MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında ereli, Instagram hesabı var mı?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Çağlar elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

MasterChef 2025 yarışmasına İzmir'den katılan Adanalı Çağlar Öz, ilk turu Levrek Sarma yaparak geçti. Düello etabında ise rakiplerini Tavuk Şinitzel ve Bavyera Patates Salatası yemeği ile eleyerek üst tura çıktı. Çağlar Öz'ün yarışmadaki performansı dikkat çekiyor.

MasterChef Çağlar kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Çağlar elendi mi?

MASTERCHEF ÇAĞLAR ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Çağlar 3'lü elemede bir üst tura çıktı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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