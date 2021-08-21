MasterChef Burcu kimdir? MasterChef 2021 Burcu kaç yaşında, evli mi? MasterChef Burcu instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Burcu, izleyicilerin ilgi odağı odu. MasterChef takipçileri Burcu hakkında, MasterChef 2021 Burcu kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef BURCU instagram hesabı ne? MasterChef Burcu kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Burcu hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Burcu kimdir ve MasterChef 2021 Burcu kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Burcu kimdir? MasterChef Burcu instagram hesabı ne? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

MasterChef Burcu Önal,İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF BURCU İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Burcu @foodieeeee hesabından paylaşımlar yapıyor.