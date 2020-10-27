MasterChef beyin mousse ( Güneş) tarifi nasıl yapılır? En lezzetli ve kolay beyin mousse ( Güneş) tarifi!

Sosların, sebzelerin ve etin birleşimi ile ortaya çıkan lezzet beyin mousse ( Güneş) nasıl yapılır? MasterChef beyin mousse ( Güneş) tarifi nasıl yapılır? MasterChef beyin mousse ( Güneş) tarifi nasıl yapılır? En lezzetli ve kolay beyin mousse ( Güneş) tarifi!

Oldukça basit, isteğe göre şekillenebilen ve lezzetli tarif MasterChef beyin mousse ( Güneş) tarifi nasıl yapılır? En lezzetli ve kolay beyin mousse ( Güneş) tarifi!

MASTERCHEF BEYİN MOUSSE (GÜNEŞ) NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

Beyin

Krema

Taze soğan

Kimyon

Tuz

Un

Yumurta

Panko

Altın tozu

Hollandaise:

Klarifiye edilmiş tereyağı

Yumurta sarısı

Tuz

Limon

Kurutulmuş sebzeler:

Kırmızı soğan

Taze soğan

Kırmızı kapya biber

Limon kabuğu

Yapılışı;

Kuzu beyni, krema, taze soğan, kimyon ve tuzu el blenderi ile homojen bir karışım elde edene kadar çekiniz. Bu karışımı silikon yarım küre şeklindeki kalıplara doldurup -18 derecede dondurunuz. Dondurduğunuz beyin mousse'ları önce un ardından yumurta ve sonrasında panko ile kaplayıp 180 derece derin yağda 4dk kızartınız. Kızaran ürünleri peçete yardımı ile fazla yağını alıp tuz ile lezzetlendirin ve altın tozu ile kaplayın.

Bir sos tenceresinde tereyağını kısık ateşte eritip üzerine çıkan süt tortularını temizleyiniz ve oda sıcaklığına getiriniz. Bir mayonez tenceresinde 1yumurta sarısını köpürene kadar çırpınız ve ardından çırpmaya devam ederek damla damla akacak şekilde tereyağını ekleyiniz mayonez kıvamı elde edene kadar yağ ekleyin. İstediğiniz kıvama gelince yağ eklemeyin durdurup tuz ve limon suyu ekleyiniz.

Kırmızı soğan, taze soğan, kırmızı kapya biberi ve limon kabuğunu 100 derecede 30 dk pişirin.

Kuruttuğumuz sebzeleri tabağın tabanına yuvarlak şeklinde dizdikten sonra ortasına kızarttığınız beyin mousse'u koyunuz hollandaise sos ile servis ediniz.