MasterChef Berk kimdir? MasterChef Berk İlter kaç yaşında, nereli? MasterChef Türkiye yarışmacısı Berk İlter söylemleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Sıradışı ifadeleri ile jüriyi ve seyirciyi şaşırtan MasterChef Berk hakkında MasterChef Berk İlter kaç yaşında, nereli ve MasterChef Berk kimdir gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

MasterChef kadrosunda yer alan MasterChef Berk, izleyicilerin ilgi odağı oldu. Yaptığı yemeklerle ve söylemlere dikkat çeken MasteChef Berk hakkında MasterChef Berk kimdir, MasterChef Berk İlter kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. Peki, MasterChef Berk kimdir? MASTERCHEF BERK KİMDİR? Berk İlter, 20 yaşında. Aşçı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 13 yaşından beri mutfaklarda olan ve yurt dışında eğitim alan Berk İlter, aslen Tokatlı. Berk İlter, MasterChef Türkiye'nin ilk turunda General Tso Chicken yemeği ile jüri karşısına çıktı. Başarılı bir tabak çıkaran Berk İlter, üç evet oyu alarak üst tura çıkmayı başarmıştı.