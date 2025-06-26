MasterChef Ali İhsan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ali İhsan Duran elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Ali İhsan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Ali İhsan elendi mi?

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF ALİ İHSAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda elemeler hız kesmeden devam ederken, Konya Bozkır doğumlu yarışmacı Ali İhsan Duran performansı ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çekti. Ali İhsan Duran, Amasya Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunu. Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir mutfak sektöründe profesyonel olarak görev yapan Duran, özellikle lüks konseptli otel ve restoranlarda çalışarak mesleki tecrübesini pekiştirdi. Konyalı olan Ali İhsan Duran yarışmada 'Kaponata' kelimesini söylemesiyle stüdyoyu kırdı geçirdi. Ali İhsan Duran'ın bir dönem İsveç'te çalıştığı biliniyor.

MASTERCHEF ALİ İHSAN ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Ali İhsan bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.