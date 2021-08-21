MasterChef 2021 Tunahan kaç yaşında, evli mi? MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef Tunahan Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Tunahan, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Tunahan hakkında, MasterChef 2021 Tunahan kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef Tunahan instagram hesabı ne? MasterChef Tunahan kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Tunahan hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Tunahan kimdir ve MasterChef 2021 Tunahan kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Tunahan kimdir? MasterChef Tunahan instagram hesabı ne?

MASTERCHEF TUNAHAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021 eleme turuna gelen Tunahan Ak, 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Hayatında bir değişiklik olsun istediğini ve MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okumuş. 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

Tunahan Ak ile şefler arasındaki diyaloglar, izleyenleri kahkahaya boğdu. Mehmet şefin "Eti nasıl pişirmek istedin?" sorusuna "Tavada" şeklinde cevap vermesi Danilo şef ve Somer şefi çok güldürdü. Mehmet şef, derece olarak demek istiyorum deyince Tunahan'ın 60 derece cevabı iki şefe kahkaha attırdı. Mehmet şef, bu cevaplar karşısında "Kamera şakası falan değilsin dimi" diyerek tepki verdi.

MASTERCHEF TUNAHAN İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Tunahan @ttunahanak hesabından paylaşımlar yapıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.