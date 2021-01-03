MasterChef 2020 birinciye büyük ödül nedir? Masterchef kazanana verilen ödül ne kadar? Masterchef Türkiye 2020 ödülü açıklanıyor!
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MasterChef 2020 birinciye büyük ödül nedir? Masterchef kazanana verilen ödül ne kadar? Masterchef Türkiye 2020 ödülü açıklanıyor!

03.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:26
MasterChef 2020 birinciye büyük ödül nedir? Masterchef kazanana verilen ödül ne kadar? Masterchef Türkiye 2020 ödülü açıklanıyor!

Ekranların en çok takip edilen yarışması MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam sezonun en önemli gecesi ve bir kazanan belli olacak. Masterchef final saat kaçta? MasterChef Türkiye bu akşam var mı? 3 Ocak MasterChef Şampiyon büyük ödülü nedir? Masterchef Türkiye'de kim önde?

MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük finalin ilk raundunda Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020'de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele başladı. Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Bugün, üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi. Bunun üzerine takipçiler Masterchef final saat kaçta? MasterChef Türkiye bu akşam var mı? 2021 3 Ocak MasterChefŞampiyon büyük ödülü nedir? gibi soruların cevaplarını merak etti.

MASTERCHEF FİNAL SAAT KAÇTA?

MasterChef Türkiye 2021 finali bu akşam ekranlara gelecek. 20:00 itibariyle başlayacak. Final heyecanının yaşandığı bu akşam da merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde yer alacak.

2021 3 OCAK MASTERCHEF ŞAMPİYONU BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye 2020 için birinci olan kişiye verilecek ödül henüz belirlenmedi. Yarışmada 2018 yılında para ödülü verilmiş geçen yıl da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti. Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor. 2020 yılı için belirlenen ödül Jeep marka bir araba.

MASTERCHEF İLK 4'E GİREN İSİMLER

Masterchef'te dün Emir ilk 4'e girmeyi başaran ilk isim olmuştu.

Bugün ise Barbaros önlüğü kazandı ve ilk 4'e giren ikinci isim oldu.

İlk önlüğü kazanan isim : Emir

İkinci önlüğü kazanan isim : Barbaros

Üçüncü önlüğü kazanan isim : Serhat

Dördüncü önlüğü kazanan isim : Özgül

MasterChef yarışmasında finalistler; Serhat ve Barbaros olarak belirlendi.

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