Masterchef Türkiye'de rekabet dorukta! Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar son şanslarını kullanıyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacılar arasından bir isim daha ana kadroya katılmaya hak kazandı. Yeni grupta ise mücadele hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27 Temmuz Pazar günü Masterchef'te kim kazandı? İşte Masterchef'in son bölümüne dair öne çıkanlar. MasterChef 15. yarışmacı kim oldu?

MASTERCHEF'TE SON ŞANS HEYECANI! YENİ İSİM ANA KADRODA

MasterChef Türkiye'de rekabet dorukta! Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar son şanslarını kullanıyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacılar arasından bir isim daha ana kadroya katılmaya hak kazandı. Yeni grupta ise mücadele hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27 Temmuz Pazar günü MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef'in son bölümüne dair öne çıkanlar.

27 TEMMUZ'DA KAZANAN KİM OLDU?

MasterChef'te ana kadroya seçilen 14. yarışmacı belli oldu. Gecenin başarılı ismi olarak öne çıkan Gizem, jüri üyelerinden en yüksek puanları alarak ana kadroya katılan yarışmacılar arasına adını yazdırdı.

13. YARIŞMACI ÖZKAN OLDU

Yoğun rekabetin yaşandığı önceki bölümde ise MasterChef ana kadrosuna katılan 13. yarışmacı Özkan oldu. Yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Özkan, şeflerden tam not alarak kadroya dahil olmayı başardı.

ANA KADROYA GİREN İSİMLER AÇIKLANDI

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda şimdiye kadar ana kadroya katılan ilk 14 yarışmacı belli oldu. İşte gruplara göre kadroya giren isimler:

1. GRUP YARIŞMACILARI:

Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan

Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül

Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay

Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur

Ana Kadroya Giren 5. Yarışmacı: Hilal

Yedeklerden Ana Kadroya Dahil Olanlar: Elif, Bilal, Meryem, Doğan

2. GRUP YARIŞMACILARI:

Ana Kadroya Giren 6. Yarışmacı: Sercan

Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı: Ayla

Ana Kadroya Giren 8. Yarışmacı: İhsan

Ana Kadroya Giren 9. Yarışmacı: Ayten

Ana Kadroya Giren 10. Yarışmacı: Çağlar

3. GRUP YARIŞMACILARI:

Ana Kadroya Giren 11. Yarışmacı: Sezer

Ana Kadroya Giren 12. Yarışmacı: Cansu

Ana Kadroya Giren 13. Yarışmacı: Özkan

Ana Kadroya Giren 14. Yarışmacı: Gizem