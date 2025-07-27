MasterChef 15. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de rekabetin dorukta olduğu yarışmada, ana kadroya katılan 14. yarışmacı belli oldu. Gizem, jüri üyelerinden en yüksek puanları alarak ana kadroya katılan yarışmacılar arasına adını yazdırdı. Önceki bölümde ise ana kadroya katılan 13. yarışmacı Özkan olmuştu. Peki, MasterChef 15. yarışmacı kim oldu?
Masterchef Türkiye'de rekabet dorukta! Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar son şanslarını kullanıyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacılar arasından bir isim daha ana kadroya katılmaya hak kazandı. Yeni grupta ise mücadele hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27 Temmuz Pazar günü Masterchef'te kim kazandı? İşte Masterchef'in son bölümüne dair öne çıkanlar. MasterChef 15. yarışmacı kim oldu?
MASTERCHEF'TE SON ŞANS HEYECANI! YENİ İSİM ANA KADRODA
MasterChef Türkiye'de rekabet dorukta! Ana kadroya girebilmek için yarışmacılar son şanslarını kullanıyor. En iyi tabağı hazırlayan yarışmacılar arasından bir isim daha ana kadroya katılmaya hak kazandı. Yeni grupta ise mücadele hız kesmeden devam ediyor. Peki, 27 Temmuz Pazar günü MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef'in son bölümüne dair öne çıkanlar.
27 TEMMUZ'DA KAZANAN KİM OLDU?
MasterChef'te ana kadroya seçilen 14. yarışmacı belli oldu. Gecenin başarılı ismi olarak öne çıkan Gizem, jüri üyelerinden en yüksek puanları alarak ana kadroya katılan yarışmacılar arasına adını yazdırdı.
13. YARIŞMACI ÖZKAN OLDU
Yoğun rekabetin yaşandığı önceki bölümde ise MasterChef ana kadrosuna katılan 13. yarışmacı Özkan oldu. Yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Özkan, şeflerden tam not alarak kadroya dahil olmayı başardı.
ANA KADROYA GİREN İSİMLER AÇIKLANDI
MasterChef Türkiye 2025 sezonunda şimdiye kadar ana kadroya katılan ilk 14 yarışmacı belli oldu. İşte gruplara göre kadroya giren isimler:
1. GRUP YARIŞMACILARI:
Ana Kadroya Giren 1. Yarışmacı: Furkan
Ana Kadroya Giren 2. Yarışmacı: Eylül
Ana Kadroya Giren 3. Yarışmacı: Çağatay
Ana Kadroya Giren 4. Yarışmacı: Onur
Ana Kadroya Giren 5. Yarışmacı: Hilal
Yedeklerden Ana Kadroya Dahil Olanlar: Elif, Bilal, Meryem, Doğan
2. GRUP YARIŞMACILARI:
Ana Kadroya Giren 6. Yarışmacı: Sercan
Ana Kadroya Giren 7. Yarışmacı: Ayla
Ana Kadroya Giren 8. Yarışmacı: İhsan
Ana Kadroya Giren 9. Yarışmacı: Ayten
Ana Kadroya Giren 10. Yarışmacı: Çağlar
3. GRUP YARIŞMACILARI:
Ana Kadroya Giren 11. Yarışmacı: Sezer
Ana Kadroya Giren 12. Yarışmacı: Cansu
Ana Kadroya Giren 13. Yarışmacı: Özkan
Ana Kadroya Giren 14. Yarışmacı: Gizem