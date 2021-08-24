Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Emre Baba - Haberler | Güncel

Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi Başakşehir İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde çöken tek katlı mağazanın en kazı havadan görüntülendi.

Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi

İSTANBUL - Başakşehir İkitelli Masko Sanayii sitesi içerisinde çöken tek katlı mağazanın en kazı havadan görüntülendi.

Başakşehir'de bulunan İkitelli Masko Sanayi sitesi içerisinde bulunan tek katlı bir mağazada çökme meydana geldi. Çöken mağazanın bitişiğinde bulunan inşaat kazısının neden olduğu iddia edildi. Dükkan da bulunan çalışanlar çatırdama seslerini duyunca kendini dışarı attı. Çöken dükkanın enkazı havadan görüntülendi.

Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi
Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi
Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi
Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Baba

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Buğra Kavuncu Devlet Bahçeli Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Arduç Fahriye Evcen Merve Boluğur
Spor Marcao Arda Güler Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Masko Sanayi Sitesi'nde çöken mağazanın enkazı görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:43:15. #1.14#

title