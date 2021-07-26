MASKİ, İsmetiye'nin içme suyu sıkıntısını giderdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı İsmetiye mahallesinde açtığı yeni sondaj kuyusuna pompa montajı gerçekleştirdi.

Mevcut terfi hattına bağlantısı yapılan sondaj kuyusu sayesinde mahalledeki su sıkıntısına son verildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı İsmetiye mahallesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. 178 metre derinlikte suya ulaşılan ve saniyede 7 litre verime sahip olan sondaja Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı bünyesinde pompa montajı da yapıldı. Mevcut terfi hattına bağlantısı yapılan sondaj ile mahallede özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı giderilmiş oldu.

Yeni Sondajın Suyu Hanelere Ulaştı

Mahalle Muhtarı Selim Şahin Yaman, yaz aylarında su ihtiyacının artmasından dolayı birkaç yıldır su sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizdeki bu sorunu gidermek için yeni bir sondaj kuyusu açtı. Pompa montajımız da tamamlanarak mevcut terfi hattımıza bağlantısı yapıldı. Hanelerimize artık yeterli miktarda içme suyu ulaşıyor. Yapılan bu güzel hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler