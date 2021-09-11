MASKİ Genel Müdürü Mert gazetecilerle bir araya geldi

Malatya Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya'ya içme suyu sağlayan kaynağı gezdirdi.

Mert, Kaptaj Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldiği gazetecilere, Malatya'ya içme suyu sağlayan kaynağı gezdirdi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Su yönetiminin hayatı bir konu olduğunu dile getiren Mert, kentteki suyun kontrollerden geçerek temiz bir şekilde vatandaşa ulaştırıldığını belirtti.

Mert, tüm vatandaşları su kullanımı noktasında dikkatli olmaya davet ederek, suyun israf edilmemesi istedi.