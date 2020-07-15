MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan zam açıklaması
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MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan zam açıklaması

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yüzde 20'lik zam sonrası yapılan eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "30 Büyükşehir arasında suyu en ucuz kullanan büyükşehiriz" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Karataş'tan zam açıklaması
15.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:50

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, yüzde 20'lik zam sonrası yapılan eleştirilerle ilgili yaptığı açıklamada, "30 Büyükşehir arasında suyu en ucuz kullanan büyükşehiriz" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın göreve gelmesiyle birlikte MASKİ ile ilgili sorunların kısa sürede çözülmesi adına biz dizi çalışmalar yapıldığını belirtti. Başkan Gürkan'ın talimatı ile çağrı merkezine ulaşımının kolaylaştırıldığını belirten Karataş, ayrıca su ve kanal arızalarının tamir bedeli ile vidanjör ile yapılan hizmet bedellerinin de kaldırıldığını söyledi. 15 metreküp üstü tüketimlerde alınan 2. kademe yüzde 20 zamlı tarifenin de kaldırıldığını belirten Karataş, vatandaşa yönelik hizmetlerde büyük kolaylıklar sağlandığını dile getirdi.

Şehir merkezinde içme suyunun bir kısmının Gündüzbey Kaptajından sağlandığını belirten Karataş, "30 metreküpe kadar zamsız su satışını sağlamaktadır. Yüksek kotlarda bulunan Çöşnük, Beydağ'ı, TOKİ ve Orduzu Mahallelerinin belli bir kısmı ile kırsaldaki ilçe ve mahallelerimizin birçoğuna ise elektrikle terfili olarak su ihtiyacı sağlanmaktadır. Bu kapsamda aylık 3 milyon 200 bin TL civarında elektrik faturası ödenmektedir. Bu elektrik ödemelerinden kaynaklı ise ciddi bir maliyet oluşmaktadır." dedi. Karataş, kent merkezinde 1 ton suyun vergisiz fiyatının 2, 40 lira, ilçelerde 1 lira, mahalle ve kırsal bölgelerde ise 50 kuruş olarak fiyatlandırıldığını da ifade ederek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Su satışlarımızda kademesiz olarak Büyükşehir Belediyeleri İçerisinde en ucuzu olmasına rağmen diğer su kanal idareleri 2. kademeye ayrıca yüzde 30 oranında kademe farkı da uygulamaktadır"

2016 yılından bugüne kadar Malatya'da suya zam yapılmadığını da anımsatan Karataş, "Su tarifeleri içinde, sadece konutlarda tüketilen suya meclis kararı gereğince artış ön görülmüştür. Ancak ilimizde meydana gelen deprem ve akabinde başlayan Covid- 19 salgını sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda 6 ay süre ile bu artış ertelenmiştir."

Abonelere hizmet verebilme adına tek gelir kaynaklarının su satışı olduğunu da ifade eden Karataş, "Bu kadar ucuz bir bedelle yapılan satışların, halen şov malzemesi olarak yapılması doğru bir yaklaşım değildir. Ön görülmüş olan artış 2019 yılında yapılan indirime denk gelmektedir. Sadece konutlar için ön görülen bu artış medyada abartıldığı gibi vatandaşlarımızın bütçesini etkileyen artış değildir. Bizim tüm hedefimiz abonelerimize Türkiye'nin en kaliteli ve en ucuz suyunu sunabilmektir. Tüm abonelerimizin hak ve menfaatlerine Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından daha çok sahip çıkmaktadır" diye konuştu - MALATYA

Kaynak: İHA

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