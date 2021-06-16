MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu depolarının kapsamlı temizliğini gerçekleşti
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu depolarının kapsamlı temizliğini gerçekleşti

MASKİ Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu depolarının kapsamlı temizliğini gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Sürekli ve sağlıklı su temini sağlamak adına 7/24 görev başında olan MASKİ Genel Müdürlüğü; yaptığı şebeke hattı çalışmaları, yeni su kaynaklarının tespit edilerek sisteme kazandırılması, atık suların akarsulara karışmasını önlemek için yeni atıksu arıtma tesislerinin yapımının yanısıra içmesuyu depolarında da gerekli bakım, onarım ve temizlik yapıyor.

Şehir Merkezi ve tüm ilçelerde bulunan su depoları tek tek temizleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda, vatandaşların kullandıkları suyun kalitesini kontrol altında tuttuklarını kaydetti. Karataş, "Bir yandan yeni depolar inşa ederken bir yandan eski depolarımızın temizliğini yapıyoruz. Mevcut depolarımızın tamamını elden geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak şehrimizin içmesuyu altyapısını yenilerken vatandaşlarımızın musluklarına temiz ve kaliteli suyun ulaşmasını sağlıyoruz.Bugün Duruldu Mahallesi içmesuyu deposunu ziyaret ettik.Arkadaşlarımız deponun temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiler. Vatandaşlarımıza sunduğumuz içme sularının belli bir kalitede kalmasını sağlamak için düzenli olarak depolarımızın temizlik çalışmalarını yapıyoruz. Geçen sene 256 adet depomuzun temizlik çalışmalarını yaptık. Bu senede çalışmalarımıza aynı hızla devam ediyoruz. Şuan 73. depomuzun temizlik çalışmasını tamamladık.Burada önemli olan, suyu vatandaşımıza sunarken kimyasal ve bakteriyolojik olarak belli bir standartta sabit tutarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz. Yılsonuna kadar tüm depolarımızda temizlik, bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış olacak.Bunların yanı sıra depolarımızda düzenli periyotlarda standartlara uygun bir şekilde klorlama çalışmaları yapıyoruz. Yapılan bu klorlama Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün belirlediği oranda oluyor. Arkadaşlarımız planlı bir şekilde depolarımızın bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yapıyorlar. Vatandaşlarımıza kaliteli suyu ulaştırmak için çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

DEPO TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, içmesuyu depolarının temizliğinin önemine değinerek, "Su depolarında uzun bir süre bekletilen şebeke suyunda klor aktivitesini yitirmekte ve mikroorganizmalar için elverişli ortam oluşmaktadır. Su depolarının uzun süre temizlenmemesi ve dezenfekte edilmemesi sonucunda meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilikler suda; çamurlaşma, dökülme, paslanma, renk, koku ve bakteri oluşumuna neden olmaktadır. Bu durum suyun içilebilirlik ve kullanılabilirlik özelliğini yok etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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