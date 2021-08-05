MASKİ, 24 ADET YENİ İÇMESUYU DEPOSU YAPIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Muhtelif İlçeler İçmesuyu Şebeke İlavesi, Su Deposu, Terfi Binası, Foseptik ve İlave Kanalizasyon Hattı 1. Etap Yapım İşi kapsamında Arguvan, Arapgir, Battalgazi, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt İlçelerine 24 adet yeni içmesuyu deposu yapılıyor.

8. 5 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda aciliyet arz eden yerleşim yerlerinde alt yapı çalışmalarına hız verdiklerini kaydetti. Karataş, "Arguvan, Arapgir, Battalgazi, Hekimhan, Kuluncak, Yazıhan ve Yeşilyurt İlçelerimizde, Muhtelif İlçeler İçmesuyu Şebeke İlavesi, Su Deposu, Terfi Binası, Foseptik ve İlave Kanalizasyon Hattı 1. Etap Yapım İşi kapsamında, yaklaşık maliyeti 8. 5 milyon TL olan 3 adet 30 tonluk, 9 adet 50 tonluk, 11 adet 100 tonluk ve 1 adet 200 tonluk olmak üzere toplamda 24 adet içmesuyu deposu, 3 adet 250 kişi kapasiteli, 1 adet 500 kişi kapasiteli, 2 adet 100 kişi kapasiteli olmak üzere toplamda 6 adet fosseptik ve 3 adet keson kuyu yapılması için harekete geçtik. İçmesuyu deposu çalışmalarımıza Hekimhan ve Kuluncak İlçemizde başladık. Kuluncak İlçesi Kızılhısar Mahallesi Ilıcak'a 1 adet 30 tonluk, Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesi'ne 1 adet 50 tonluk, Hekimhan İlçesi Kurşunlu ve Delihasanyurdu Mahallesi 50'şer tonluk iki adet yeni içme suyu deposu yapımına başlandı. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte sıkıntı çeken bölgelerimiz MASKİ sayesinde sağlam bir altyapıya kavuşmuş olacak" dedi.

Kaynak: Habermetre