Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı
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Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Bursa'da belediye otobüsüne maskesiz binmeye çalışan yolcu ile şoför arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda otobüs şoförü, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu elindeki çakı ile yaraladı.

22.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:46

Bursa'da belediye otobüsüne maskesiz binmeye çalışan yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Kendisine bıçakla saldıran yolcudan korunmaya çalışan otobüs şoförü elindeki çakı ile yolcuyu yaraladı.

YOLCU, OTOBÜS ŞOFÖRÜNE TOKAT ATTI

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi sınırlarındaki İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Demirtaş - Heykel arası sefer yapan 17/D numaralı belediye otobüsü şoförü İzzet Ç. (42) yolcu almak için durakta durdu. Otobüse binmek isteyen yolcu Savaş B.'nin (30) maskesiz olduğunu gören sürücü kapıyı açmadı. Daha sonra sürücünün ısrarlı uyarıları sonucu yolcu Savaş B'nin maskesini taktığını gören sürücü, kapıyı açtı. Otobüse biner binmez hakaret etmeye başlayan yolcu, sürücüye tokat attı.

Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı

ŞOFÖR KENDİSİNİ ÇAKI İLE SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Sakin tavırlarıyla dikkat çeken sürücü İzzet Ç., telefondan polisi arayıp, otobüsü boşalttı. Bu sırada yolcu Savaş B., bağırarak saldırmaya devam ederken, Savaş B'nin elindeki kelebek tabir edilen bıçakla saldırdığını gören sürücü, kendini korumak için yerinden ayrılmadan, çantasından çıkardığı çakı ile kendini savunmaya çalıştı. Bu arada yaşanan arbedede yolcu Savaş B., göğsünden ve kolundan bıçakla yaralanırken, kısa sürede polis olay yerine geldi. Yaralı Savaş B, ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü İzzet Ç., gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak sürücü hakkında Burulaş tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı
Maskesiz yolcu ile şoför arasındaki kavgada kan aktı! O anlar kameraya anbean yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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