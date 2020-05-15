Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
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Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbirlerden biri olan maske kullanımı, Türkiye'deki 20 ilde zorunlu hale getirildi. Bu iller; Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Burdur ve Konya.

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi
15.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:47

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, 20 ilde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

20 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale, Kırklareli, Burdur ve Konya'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

ERDOĞAN DA ÜSTÜNE BASA BASA VURGULAMIŞTI

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.

BAKAN KOCA DA HER FIRSATTA UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Güncel Manşet

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