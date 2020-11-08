Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
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Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

08.11.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.11.2020 11:37

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yolda maskesiz yürüyen genç bir kız, okuldan eve giden kız öğrencinin yüzüne hapşırıp yoluna devam etti. Korona virüs vakalarının tırmanışta olduğu süreçte yaşanan bu olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda bulunan bir marketin önünde yaşandı. Yolda yürüyen maskesiz genç bir kız, okuldan çıkıp evine giden kız çocuğunun yüzüne hapşırdı. Hapşıran kız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, küçük kız yüzünü silerek evine ilerledi. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

O anları marketinin güvenlik kamerasından gören işletmeci Mehmet Katran, çok hassas olunması gereken pandemi sürecinde yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu söyledi. Kamera ile dışarıyı izlerken caddenin karşı tarafından gelen genç bir kızın 10-12 yaşlarındaki bir kızın üzerine hapşırdığını dile getiren Katran, duruma şaşırdığını ifade etti. Katran, "Bu tür görüntülere çok dikkat etmemiz lazım, çok hassas olmamız lazım. Muhtemelen o öğrenci, kızın hapşırması üzerine pozitif vakaya yakalanırsa gidip bütün sınıfa, bütün okula bulaştıracak. Yüzündeki ıslaklığı silip çekip gitti. Böyle konulara hassasiyet gösterilmediği zaman vakaların önü alınamaz. Diyarbakır'da vaka artışlarının olmasının altındaki neden böyle konulara dikkat edilmemesidir" dedi. - DİYARBAKIR

Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Maskesiz genç öğrencinin yüzüne hapşırdı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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