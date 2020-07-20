Maskesi çenesinde girdiği iş hanından cüzdan çalıp kaçtı
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Maskesi çenesinde girdiği iş hanından cüzdan çalıp kaçtı

BURSA'da, çenesinin altında maskeyle girdiği iş hanında, görevlinin çekmeceye bıraktığı cüzdan ile gözlükleri alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

20.07.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:17

BURSA'da, çenesinin altında maskeyle girdiği iş hanında, görevlinin çekmeceye bıraktığı cüzdan ile gözlükleri alıp kaçan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayı, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanında görevli Hüseyin Noyan (33), cüzdanı ile gözlüklerini çekmeceye bırakıp, lavobaya gitti. Bu sırada iş hanına giren bir kişi, görevlinin çekmecesine yöneldi. Cüzdan ile gözlükleri alıp, kaçtı. Lavabodan döndükten sonra cüzdanı ile gözlüklerinin olmadığını fark eden Noyan, güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlık olayının yaşandığını anladı. Polise şikayetçi olan Noyan'ın cüzdanında bin lira olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalanmak için çalışma başlattı.


Maskesi çenesinde girdiği iş hanından cüzdan çalıp kaçtı

Kaynak: DHA

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