Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık"
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Alanyurt Kocatepe Ortaokulu öğrencileri, "Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık" projesi kapsamında okula maske giyerek geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Alanyurt Kocatepe Ortaokulu öğrencileri, "Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık" projesi kapsamında okula maske giyerek geldi.
Alanyurt Kocatepe Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Bursa Lösemi Derneği ile okuldaki öğrenci ve öğretmenlerle sunumlar yaptırdıklarını belirtti.
Sınıflarda öğretmenlerin çocuklara lösemi hastalığına ilişkin bilgi verdiğini anlatan Canbay, "Okuldaki bin 500 öğrencimize, Lösemi Vakfı'nın belirlediği 'Maskeni Giy, Lösemili Çocuklara Sahip Çık' parolasını kullanarak maske giydirip toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.