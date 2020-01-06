: Maskeli Beşler Irak konusu nedir? Maskeli Beşler Irak oyuncuları Ve Maskeli Beşler Irak özeti!

06.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:50

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Maskeli Beşler Irak filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Maskeli Beşler Irak konusu, özeti ve Maskeli Beşler Irak oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Maskeli Beşler Irak filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Maskeli Beşler Irak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Maskeli Beşler Irak filmini izleyecek olanların merak ettiği Maskeli Beşler Irak konusu nedir, Maskeli Beşler Irak oyuncuları kimler ve Maskeli Beşler Irak özeti gibi konuları inceliyoruz.

MASKELİ BEŞLER IRAK İNTİKAMI KONUSU NEDİR?

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler yeni maceralarında Kuzey Irak'taki bir petrol tesisini ele geçirirler. Türkiye'ye giden petrol boru hattının kontrolünü ülkemize kazandırmak amacıyla başlayan bu masum eylem bir anda bölge yerel güçleri, Türkiye ve Amerika arasında uluslararası bir krize ve büyük bir komediye yol açar...

MASKELİ BEŞLER IRAK OYUNCULARI VE KADROSU

Maskeli Beşler Irak Yönetmen: Murat Aslan

Maskeli Beşler Irak Oyuncular:

• Şafak Sezer (Tezcan)

• Peker Açıkalın (Bahattin)

• Cengiz Küçükayvaz (Kâmil)

• Melih Ekener (Zeki)

• Atilla Sarıhan (Recep)

• Erdal Tosun (Peşto)

• Durul Bazan (Davi)

• Tatsyana Tsvikeviç (Amerikan Askeri)

• Cezmi Baskın (Reis)

• Sinan Bengier (Zelo)

• Hamit Haskabal (Hamit Baba)

• Burak Öncü (Cenin)

• Ceyhun Yılmaz (Taksici)

Maskeli Beşler Irak Tür: Komedi, Macera

Maskeli Beşler Irak Yapım Yılı: 2006

Maskeli Beşler Irak Vizyon Tarihi: 12 Ocak 2007 Cuma

Maskeli Beşler Irak Senaryo: Murat Aslan

Haber Videosu