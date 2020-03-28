Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi konusu nedir? Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncuları ve Maskeli Beşler İntikam Peşinde özeti!

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MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE FİLMİNİN ÖZETİ

Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki, Kamil yetimhanede yaşayan beş yakın arkadaştır. Hiçbir aile tarafından evlat edinilmeyen bu haylaz beşli ileride farklı alanlarda uzmanlaşmış ama başları hiç dertten kurtulmayan 5 azılı sabıkalı olarak çıkar karşımıza. Genel aftan yararlanıp tahliye olan beş kafadar bir daha suç işlemeye tövbe ederler, taa ki onlara çok iyi davranan gardiyan Salih'in amansız derdini öğrenene kadar. İlk defa bu çete iyilik için suç işleyecektir, hedefleri ise yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan ve zengin bir aile tarafından evlat edinildiği için Güven Holding'in patronu haline gelmiş Tekin'dir...

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Murat Aslan

Oyuncular: Şafak Sezer, Mehmet Ali Alabora, Peker Açıkalın, Cengiz Küçkükayvaz, Melih Ekener

Tür: Komedi, Aksiyon

Yapım Yılı: 2005

Vizyon Tarihi: 28 Ekim 2005 Cuma

Senaryo: Murat Aslan