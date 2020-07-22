Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşından muhabire, 'Zeki Müren' esprisi
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Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşından muhabire, 'Zeki Müren' esprisi

Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşından muhabire, 'Zeki Müren' esprisi Dakikalarca polisi ikna etmeye çalıştı, cezadan kaçamadı Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından korona virüsü mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yapılan denetimlerde maskesiz dolaşan bir gence idari...

22.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:29

Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşından muhabire, 'Zeki Müren' esprisi

Dakikalarca polisi ikna etmeye çalıştı, cezadan kaçamadı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından korona virüsü mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yapılan denetimlerde maskesiz dolaşan bir gence idari yaptırım uygulandı. Gencin arkadaşı da o sırada görüntü alan ajans muhabirine, "TV'de çıkacak mıyız? Zeki Müren'de bizi görecek mi?" diyerek espri yaptı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge ile başta ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler yapılıyor.

Maskesiz dolaşanlara ceza kesildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde denetimlere başladı. Ekipler otobüs, dolmuş ve taksileri durdurarak vatandaşların maske takıp takmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadığını kontrol etti. Kentin en yoğun olduğu Zafer Caddesi ile Hüseyin Kahya Parkında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, vatandaşları sık sık sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Maskesiz dolaşanlara da idari para cezası uygulandı.

"Zeki Müren'de bizi görecek mi?"

Cadde üzerinde maskesiz dolaşan bir genç ise, "Ağabey yere düşmüştü telefoncudan çıktım alacağım şimdi. Hemen eczaneden alacağım. Eczaneden de ilaç alacağım. Telefoncuda iken yere düştü elimdeydi" diyerek polisi dakikalarca ikna etmeye çalıştı fakat ceza kesilmesinden kurtulamadı. Gencin arkadaşı da o sırada görüntü alan ajans muhabirine, "TV'de çıkacak mıyız? Zeki Müren'de bizi görecek mi?" diyerek espri yaptı.

Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşından muhabire, 'Zeki Müren' esprisi

Kaynak: İHA

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