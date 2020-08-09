Maske takmayanlara maskeli korkulukla mesaj
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Maske takmayanlara maskeli korkulukla mesaj

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Mustafa Özmen, yaptığı korkuluk sayesinde insanlara maske takmasını hatırlatıyor.

09.08.2020 14:12 | Son Güncelleme: 09.08.2020 14:56

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Mustafa Özmen, yaptığı korkuluk sayesinde insanlara maske takmasını hatırlatıyor. 62 yaşındaki Özmen, "Yoldan geçenler, korkulukta maskeyi görünce, 'onun maskesi var, bizim maskemiz yok' diyorlar" dedi.

Yaptığı korkuluğu çağa uygun şekilde 2 ayda yaptığını belirten Mustafa Özmen, "Bu bahçeyi yaparken, bir hevesle yaptım. Yaptıktan sonra şöyle iki tarafa bir baktım. Eskiden dedelerimizin, dayılarımızın yaptığı yapmış olduğu korkuluklar aklıma geldi. Korkuluğu ben biraz çağa uygun olarak düşündüm. 2 aya yakın bir sürede bu hale getirdim. Çünkü bir insanın yapabileceği bütün hareketleri yapabiliyor" diye konuştu.

Korkuluğa maske takarak sosyal mesaj vermek istediğini belirten Özmen, "Onun için çok düşündüm günümüzdeki virüs olayı aklıma geldi. Buradan bir mesaj verir diye düşündüm. Buradan çok gelip geçen olduğu için çoğu kişinin maskesiz gezdiğini gördüm. Korkuluğa maskeyi taktım. Korkuluğa maske takmamın faydasını birebir gördüm. Yoldan geçenlerin söylediklerine şahit oldum. 'Onun maskesi var, bizim maskemiz niye yok' diye konuştuklarını duydum. Böyle bir sosyal mesaj vermesini istedim. Gayet de güzel oldu. Görenler beğeniyorlar. Hatta bu konuda beni arayıp teşekkür edenler oldu. Fotoğraf çektirenler oldu. Güzel bir olay yapmışım mutluyum o yönden" diye konuştu.

(İHA)

Maske takmayanlara maskeli korkulukla mesaj

Kaynak: İHA

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