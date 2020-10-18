Maske takmayan sorumsuz doktor, onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı
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Maske takmayan sorumsuz doktor, onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı

18.10.2020 22:14 | Son Güncelleme: 18.10.2020 22:28
Maske takmayan sorumsuz doktor, onlarca kişiye koronavirüs bulaştırdı

Belçika'nın Doğu Flaman bölgesindeki Kruisem kasabasında koronavirüse yakalanan bir aile hekimi, günlerce hastalarını maske takmadan muayene ettiği için 100'den fazla kişiye virüs bulaştırdı.

Belçika'da yayın yapan Brussels Times gazetesinde yer alan habere göre; Kasabada son günlerde olağandışı koronavirüs vakaları görülünce yetkililer durumu incelemeye aldı. İnceleme sonucunda koronavirüs tespit edilen kişilerin ortak özelliğinin aynı aile hekimine bağlı olması olduğu ortaya çıktı.

"YAPTIĞIM ŞEY APTALCA"

Leon G. adlı 68 yaşındaki aile hekimi, son haftalarda hiçbir önlem almadan hastalarını muayene etmeye başlamıştı. Hekime yapılan testin sonucunun da pozitif çıktı. Doktor, "Yaptığım şey aptalca ama insanlara yardım etmek istemiştim" diyerek kendini savunmaya çalıştı.

HASTALAR DOKTORUN MASKE TAKMAYI REDDETİĞİNİ SÖYLEDİLER

Aile hekiminin hastaları ise doktorun maske takmayı reddettiğini ya da usulüne uygun şekilde takmadığını ifade etti.

"ROL MODEL OLMASINIZ"

Flemen Halk Sağlığı Merkezi Koordinatörü Dr. Farah Vansteenbrugge ise "Doktorlar olarak rol model olmalısınız. Doktor ve hemşirelerimiz krizle mücadelede hâlihazırda zor zamanlar geçiriyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.

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