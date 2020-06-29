Maske takmayan kadın, garsona nasıl, neden tepki gösterdi? Garson nasıl milyoner oldu? ABD San Diego'da kadın müşteri maskesiz olarak bir kahve dükkanına girmek isterken, çalışan barista ise maskesiz içeri gelen müşteriye hizmet etmedi. Olay üzerine kadın, garsonun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan tepkisini dile getirmek istedi. Peki, garson nasıl zengin oldu?

ABD'de bir barista, çalıştığı yere maskesiz gelen bir müşteriye maske takmadığı sürece hizmet vermedi. Maskesiz gelen kadın ise baristanın fotoğrafını çekerken sosyal medyada tepki gösterdi. Ancak sosyal medyanın desteği kurallara uyarak maske takılmasını zorunlu kılan baristaya oldu. 24 yaşındaki barista internet ortamında destek gördü ve 80 bin dolarlık sanal bağış topladı.

MASKESİZ MÜŞTERİ, GARSONA NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

CNN'de yer alan habere göre, San Diego'da Starbucks'ta çalışan Lenin Gutierrez, mağazaya gelen bir müşteriden maske takmasını istedi. Ancak maskesiz gelen kadın kuralı reddederek Gutierrrez'e bağırmaya başladı.

Maskesiz müşteri Amber Lynn Gilles, barista Gutierrez'in fotoğtafını çekip sosyal medyada paylaştı ve şunları yazdı: "Maske takmadığım için bana servis yapmayı reddeden Starbucks'tan Lenin'le tanışın. Gelecek zaman polisleri bekleyeceğim ve tıbbi sonuç belgesi götüreceğim"

GARSON NASIL MİLYONER OLDU?

Bir sosyal medya kullanıcısı bağış sitelerinden birinde kampanya başlatarak "San Diego Karen'ına karşı durduğu için Lenin'e bağış" adını verdi. Bağış kampanyasının asıl amacı bin dolarken bir haftanın sonunda binlerce kişinin bağış yapmasıyla 80 bin dolara ulaşıldı.