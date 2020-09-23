Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı (2)
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Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı (2)

23.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 23.09.2020 17:15

'POLİSE MUKAVEMET' VE 'KASTEN YARALAMA'DAN İŞLEM BAŞLATILDIEdirne Valiliği'nce maske takmadıkları için haklarında tutanak tutmak isteyen polislere saldırıp, 2 polis memurunun yaralanması neden olan 2 kardeşle ilgili açıklama yapıldı.

'POLİSE MUKAVEMET' VE 'KASTEN YARALAMA'DAN İŞLEM BAŞLATILDI

Edirne Valiliği'nce maske takmadıkları için haklarında tutanak tutmak isteyen polislere saldırıp, 2 polis memurunun yaralanması neden olan 2 kardeşle ilgili açıklama yapıldı. Kardeşler hakkında 'görevli memura mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından işlem başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  

?"23.09.2020 günü 11.00-12.30 saatleri arasında 'Sağlık için hepimiz için' sloganı ile yapılan denetimlerde ilimiz Saraçlar Caddesi üzerinde maske takmayan iki şahıs Yunus ekiplerimiz tarafından durdurulmuştur. Maskelerini takmamakta ısrar eden şahıslara kimlikleri 

sorulduğunda kimlik beyan etmemişlerdir. Şahıslar kimlik tespiti için polis merkezine götürülmeleri sırasında görevli ekiplerimize mukavemette bulunmuşlardır. Şahıslara yapılan müdahale esnasında bir polis memurumuz yere düşerek bir polis memurumuz da çıkan arbede esnasında hafif şekilde yaralanmıştır. Görevli polis memurlarına mukavemette bulunan iki şahıs, kademeli olarak güç kullanılıp etkisiz hale getirilmiştir. Polis merkezine götürülen şahısların yapılan kimlik kontrollerinde B.I. ve A.I. oldukları tespit edilmiş olup, Cumhuriyet savcısının talimatıyla haklarında, 'görevli memura mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından işlem başlatılmış ve ilgili şahıslar gözaltına alınmışlardır. Ayrıca maske takmadıkları ve kimlik beyan etmedikleri için ilgili şahıslar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak para cezası uygulanmıştır. Ayrıca meydana gelen olayın bütün yönleriyle ele alınacağı idari bir tahkikat başlatılmıştır."


Maske takmayan 2 kardeş, haklarında tutanak tutmak isteyen 2 polisi yaraladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Resul ORUÇOĞLU

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