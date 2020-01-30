Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı
Haberler » Dünya » Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı - Haberler

Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı

Koronavirüsten korunmak için uzmanların hemfikir olduğu en geçerli yöntem, elleri sabun ve suyla yıkamak. Eğer sabun ve suya ulaşılamıyorsa, alkol bazlı bir el temizleme jeli de işe yarayabili

30.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:03
Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı

Dünyanın dört bir yanında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak 5 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan önlemlerin başında yüz maskesi takmak geliyor.


Bazı şirketlerde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirilirken Güney Kore'de okullar, ebeveynlere kış tatilinden dönen çocuklarına maske ve el dezenfektanı vermelerini istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler