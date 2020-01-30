Maske takmak koronavirüse karşı etkili mi? Uzmanlar yanıtladı

30.01.2020 11:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:03

Dünyanın dört bir yanında, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak 5 kıtaya yayılan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı alınan önlemlerin başında yüz maskesi takmak geliyor.



Bazı şirketlerde çalışanlara maske takma zorunluluğu getirilirken Güney Kore'de okullar, ebeveynlere kış tatilinden dönen çocuklarına maske ve el dezenfektanı vermelerini istiyor. Euronews.com'da Görüntüle