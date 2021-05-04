Maske takmak istemedi, polisle tartıştı
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Maske takmak istemedi, polisle tartıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de maske takmadan markete girmeye çalışan bir kadın, polisle girdiği tartışmada inatçı davranınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Eskişehir'de maske takmadan markete girmeye çalışan bir kadın, polisle girdiği tartışmada inatçı davranınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Eskişehir'deki bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Selime Topçu, Odunpazarı'na bağlı Arifiye mahallesi İkieylül caddesi üzerinde bir markete girdi. Market çalışanlarının maske takması konusunda uyardığı Topçu, maske takmayacağını söyleyerek alışveriş yapmaya devam etti. Market yöneticilerinin ihbarı üzerine markete gelen polis ekipleri genç kadını marketten çıkarttı. Pandemi döneminde maske takılmasının zorunlu olduğunu belirten polis memuru, Selime Topçu'ya, "Genelge var, pandemi nedeniyle maskesiz markete giremezsiniz" dedi. Buna rağmen maske takmayacağını söyleyen Topçu'ya, koronavirüs tedbirlerine uymadığı ve maske takmadığı için 900 lira idari para cezası için tutanak tutuldu.

Maske takmamasının Anayasal bir hak olduğunu öne sürerek polisle konuşmasını sürdüren Topçu, "Maske takmıyorum, çünkü Anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasa'da maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerekiyor. Olağanüstü hal ilan edilmeden genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı, maske takmaya itiraz ediyorum" dedi.

Tutanağın düzenlenmesinin ardından uyarıları dikkate almayan Selime Topçu, maskesiz bir şekilde marketin önünden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

Maske takmak istemedi, polisle tartıştı
Maske takmak istemedi, polisle tartıştı
Maske takmak istemedi, polisle tartıştı
Maske takmak istemedi, polisle tartıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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