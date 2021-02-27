Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı
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Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı

27.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:47

Güney Afrika'da markete maskesiz giren bir kadın, maske takması konusunda uyarıldı. Uyarılara kızan kadın, giydiği iç çamaşırını çıkarıp yüzüne takması herkesi şaşırttı. Kadının yaptığını görenler durumu mide bulandırıcı buldu.

Güney Afrika'da bir kadın markete maskesiz girince marketin güvenlik görevlisi kadına maske takmasını aksi halde alışveriş yapamayacağını ve marketten çıkarılacağı söyledi. Duruma sinirlenen kadın, iç çamaşırını çıkarıp maske diye yüzüne taktı.

"TEBRİK EDERİM"

Olaya tanıklık eden biri ise iç çamaşırını yüzene takan kadına, "Aferin, tebrik ederim" dedi. Videonun sosyalmedya üzerinden yayınlanmasından sonra insanlar, kadını markete maskesiz girdiği için sert bir şekilde eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise görüntünün mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı
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