Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı için 9 yıl hapis cezası istendi

Kadıköy'de meydana gelen olayda, Rana Batı maske takmadığı için 2 polis memuru ile tartışma yaşadı. Olay sosyal medyada gündeme gelirken, bazı kullanıcılar Rana Batı'nın, bazı kullanıcılar da polis memurlarının haklı olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Batı için 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 ay kadar hapis cezası istendi.

Kadıköy'de 19 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, maske takma zorunluluğuna rağmen maske takmayan Rana Batı, kendisini uyaran 2 polis memuru ile tartışma yaşadı. Olay kısa sürede sosyal medya gündemine gelirken, Batı, polislerin kendisine saldırdığını iddia etmişti. Polis memurları ise maske takmadığı için uyarıda bulundukları Rana Batı'nın kendilerine saldırdığını belirtmişti.

Olayın ardından Batı gözaltına alınırken, konuyla ilgili olarak Rana Batı ve arkadaşı Zeynep K. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, Rana Batı ve Zeynep K. hakkında düzenlenen iddianamede, iki polis memuru müşteki olarak yer aldı. Müşteki polislerin olay günü olay yerinde maske denetimi için bulundukları bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüpheli Rana Batı'nın kurallara uygun maske takmadığı için polisler tarafından uyarıldı" denildi.

"SALDIRIYI ÖNLEMEK AMACIYLA ZOR KULLANILDI"

Maskesini takan Rana Batı'nın olay yerinden uzaklaşırken polislere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği savunulan iddianamede, bunun üzerine müşteki polis memuru B.S.'nin neden küfrettiğini sorduğu, şüphelinin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı, polis memurlarının şüpheliler Rana Batı ve Zeynep K.'nın yanına gittikleri, şikayetçi olacaklarını söyleyerek karakola davet ettikleri iddia edildi. Bunun üzerine Zeynep K.'nın da polislere yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu belirtilen iddianamede, "Ardından müşteki polis memuru B.S., şüpheli Rana Batı'yı etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu" kaydedildi. Şüphelilerin isnat edilen suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinde Rana Batı'nın müştekilere orta parmak işareti yaptığı, sekme atarak ve elini savurarak yaraladığı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekileri basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

İddianamede Rana Batı'nın, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 ay kadar, Zeynep K.'nın da "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

POLİSLER İÇİN TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Aynı olaya ilişkin polisler hakkında, "Görevi kötüye kullanma", "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Yaşanan olay sırasında polislerin Rana Batı'ya yönelik müdahalenin yasal sınırlar içinde kaldığı, Rana Batı'nın ise polise görevini yaptırmamak için tekme attığı, ellerini polise doğru savurduğu belirtilen takipsizlik kararında, "Polis memuru B.S.'nin de devam eden saldırıyı sonlandırmak amacıyla Rana Batı'yı zor kullanarak müdahalede bulunduğunun görüldüğü" kaydedildi.

"POLİSLERİN MÜDAHALESİ ZOR KULLANMA YETKİSİ KAPSAMINDA"

Kararda, "Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, olay yerinde maske denetimiyle görevli polis memurları müşteki Rana Batı'ya maske hususuyla ilgili yasal uyarılarda bulundukları, Rana Batı'nın hakaret etmesi üzerine polisler onu karakola davet ettiler. Rana Batı'nın gelmek istememesi nedeniyle polis memurlarına şiddet içerikli davranışlarda bulunduğu, bunun üzerine polis memurlarının da yasal sınırlar içerisinde zor kullanarak müdahale ettikleri, polis memurlarının; görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini düşünerek müdahalede bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kaldığı, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı" savunuldu.

NE OLDU?

Kadıköy'de yaşanan olayda, görevde bulunan 2 polis memuru, yasak olmasına rağmen maskesini düzgün takmadığı gerekçesi ile Rana Batı'ya uyarıda bulundu. Batı'nın sigara içtiği için maskesini çenesine indirdiği ve kesilen 900 lira cezaya itiraz ettiği belirtildi. Batı, çevredekilerin de maske takmadığını savunurken, polis memurları Batı'ya zor kullanarak gözaltına almak istedi.

Olay sosyal medyada gündeme geldi. Daha sonra taciz iddiaları da ortaya atılınca, sosyal medya kullanıcısı ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar Rana Batı'nın haklı olduğunu, bazı kullanıcılar da polis memurlarının haklı olduğunu savunmuştu.

Olayın ardından polis memurları açığa alınırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu araya girdi ve 2 polis memurunun görevini iade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı