Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi
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Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi

05.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:34

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı için polislerle tartışan ve gözaltına alınan Rana Batı hakkında 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Kadıköy'de 19 Ağustos 2020'de maske takmadığı için polislerle tartışan ve gözaltına alınan Rana Batı ile arkadaşı Zeynep K. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu Rana Batı ve Zeynep K. hakkında düzenlenen iddianamede, iki polis memuru müşteki olarak yer aldı. Müşteki polislerin olay günü olay yerinde maske denetimi için bulundukları bilgisine yer verilen iddianamede, "Şüpheli Rana Batı'nın kurallara uygun maske takmadığı için polisler tarafından uyarıldı" denildi.

''POLİSLERE KÜFÜR VE HAKARET ETTİ'' İDDİASI

Maskesini takan Rana Batı'nın olay yerinden uzaklaşırken polislere yönelik küfür ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği savunulan iddianamede, bunun üzerine müşteki polis memuru B.S.'nin neden küfrettiğini sorduğu, şüphelinin toplumsal yaşamda hakaret anlamına gelen orta parmak işareti yaptığı, polis memurlarının şüpheliler Rana Batı ve Zeynep K.'nın yanına gittikleri, şikayetçi olacaklarını söyleyerek karakola davet ettikleri iddia edildi.

Bunun üzerine Zeynep K.'nın da polislere yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu belirtilen iddianamede, "Ardından müşteki polis memuru B.S., şüpheli Rana Batı'yı etkisiz hale getirebilmek ve devam etmekte olan saldırıyı önlemek amacıyla zor kullanma sınırları içerisinde müdahalede bulunduğu" kaydedildi.

Şüphelilerin isnat edilen suçlamaları kabul etmediği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntülerinde Rana Batı'nın müştekilere orta parmak işareti yaptığı, tekme atarak ve elini savurarak yaraladığı, Adli Tıp Kurumu raporuna göre müştekileri basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı belirtildi.

RANA BATI HAKKINDA 9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede Rana Batı'nın, "Zincirleme şekilde görevi yaptırmamak için direnme" ve "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 15 günden 9 yıl 4 aya kadar, Zeynep K.'nın da "Zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

POLİSLER HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Aynı olaya ilişkin polisler hakkında, "Görevi kötüye kullanma", "Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel taciz" suçundan yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Yaşanan olay sırasında polislerin Rana Batı'ya yönelik müdahalenin yasal sınırlar içinde kaldığı, Rana Batı'nın ise polise görevini yaptırmamak için tekme attığı, ellerini polise doğru savurduğu belirtilen takipsizlik kararında, "Polis memuru B.S.'de devam eden saldırıyı sonlandırmak amacıyla Rana Batı'yı zor kullanarak müdahalede bulunduğunun görüldüğü" kaydedildi.

"YASAL SINIRLAR İÇERİSİNDE ZOR KULLANARAK ETTİKLERİ MÜDAHALE ASAL SINIRLAR İÇİNDE"

Kararda, "Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, olay yerinde maske denetimiyle görevli polis memurları müşteki Rana Batı'ya maske hususuyla ilgili yasal uyarılarda bulundukları, Rana Batı'nın hakaret etmesi üzerine polisler onu karakola davet ettiler. Rana Batı'nın gelmek istememesi nedeniyle polis memurlarına şiddet içerikli davranışlarda bulunduğu, bunun üzerine polis memurlarının da yasal sınırlar içerisinde zor kullanarak müdahale ettikleri, polis memurlarının; görevi başındayken kendilerine yönelik bu tarz saldırılarda devlet otoritesini ve maruz kaldıkları şiddet eylemini düşünerek müdahalede bulunmalarının zor kullanma yetkisi kapsamında kaldığı, bu nedenle atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı" savunuldu.

Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi
Maske takmadığı için polislerle tartışan Rana Batı'ya 9 yıl 4 aya kadar hapis istendi
Haber Yorumları (6)
VATANDAŞ: Az bile. Kızdaki şımarıklığa bak sen. Sanki Türkiye işgal edilmiş o da işgal komutanının kızı gibi dolanıyor. Ben Türk Polisini takmam bana karışamaz diyor. Sen kimsin hadsiz? Türk Polisi bağımsız ve egemen Türk devletini temsil ediyor. Sen Türk müsün değil misin soyunu sopunu bilmiyoruz ama bu ülkede yaşıyorsan Türk Devletinin ve Türk Polisinin otoritesini tanıyacaksın. Bu millet sana anlayacağın dilde tanıtmasını bilir. . .
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POLİSİN SUÇU YOK.: Bence fenomen olma yolundaki başarısızlık bilerek yapılmiş bişey ceza aklını başına getirir inşallh.
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AGA: bence agir ceza alacak zaten bu ceza sadece kagit uzerin sonuca bak su bu indirim der iken komik ceza alir ilk ørnek bu degil
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