Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
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Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi

25.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:15

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı için ceza yiyen 45 yaşındaki S.K., ekipler tarafından kesilen cezaya tepki göstererek, "Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir" sözleriyle isyan etti.

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde maske takmadığı için polis tarafından 900 lira ceza kesilen S.K., "Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde birçok noktada maske denetimi yaptı. Bu kapsamda kafe ve restoranlar denetlendi, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. Ekipler, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda maskesiz S.K.'ye 900 lira ceza yazdı.

''ALIŞTIRA ALIŞTIRA YAZIN''

S.K., 900 liranın çok fazla olduğunu belirterek, "Neden alıştıra alıştıra ceza yazmıyorsunuz? İnsanlar maskeye alışamadı. Karım benimle niye maske takmadın diye kavga edebilir" dedi. Denetimlerde polis ekipleri, 54 kişiye 900'er liradan toplam 48 bin 600 TL para cezası yazdı.

Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi
Maske takmadığı için ceza yedi; 'Karım benimle kavga eder' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları (1)
CC: karından korktuğun kadar virüsten korksan zaten hastalık kalmaz ortada kılıbık herif.
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