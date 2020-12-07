Spor yaparken maske takmak zararlı mı? Eğitmen Kerem Pancaroğlu, Haberler.com YouTube kanalında anlattı

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan antrenör Kerem Pancaroğlu, "Spor yaparken maske takmak zararlı mı?" sorusu cevapladı. Maske takarak spor yapmanın akciğerlere ve kılcal damarlara zarar verebileceğini belirten Pancaroğlu, "Genel olarak spor yaparken maske takmak gerekmiyor, zararlıdır" dedi.

Haberler.com YouTube kanalına konuk olan Marriott Hotel Asia baş antrenörü Kerem Pancaroğlu, pandemi sürecinde merak edilen "Spor yaparken maske takmak zararlı mı?" sorusuna yanıt verdi.

Spor yapmanın bağışıklık sistemimiz için en az vitaminler kadar etkili bir koruyucu olduğunu ifade eden Kerem Pancaroğlu, spor salonlarının da pandemi sürecinde nasıl olması gerektiğini açıkladı. Spor salonlarından vazgeçemeyenlerin nasıl tedbirler alması gerektiğini anlatan Pancaroğlu, maske takarak spor yapmanın insan sağlığına daha çok zarar verebileceğini açıkladı.

"AKCİĞERLERİ ZORLAYABİLİR"

Uzmanların konuyla ilgili farklı görüşlerde bulunduğunu söyleyen Kerem Pancaroğlu, "Nefes almanızı zorlaştıran herhangi bir şey varken spor yapmak doğru değildir. Bu ciğerlerinizi zorlar. Hareketi yaparken iç basıncınız yüksekken, bir de üstüne hava çıkış yollarına baskı yaparsanız bu kılcal damarların zedelenmesine neden olur, akciğerde bazı sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"SPOR YAPARKEN MASKE TAKMAK GEREKMİYOR"

Maskenin dinlenirken takılması gerektiğini belirten Pancaroğlu, "Oksijen boşalmasına girdiyseniz yüzünüzün açık kalması lazım. Genel olarak spor yaparken maske takmak gerekmiyor, zararlıdır. Spor yaparken maske takmayı önermiyorum. Sadece dinlenirken takabilirsiniz" dedi.