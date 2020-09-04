"Maske tak, kart bas" diyen şoförü yumrukladı
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"Maske tak, kart bas" diyen şoförü yumrukladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otobüse binen yolcuya maskesini takması konusunda ve kart basması uyarısında bulunan şoför, yolcu tarafından yumruklanıp, boğazı sıkıldı.

04.09.2020 17:02 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:19

Hatay'ın Samandağ ilçesinde otobüse binen yolcuya maskesini takması konusunda ve kart basması uyarısında bulunan şoför, yolcu tarafından yumruklanıp, boğazı sıkıldı.

Alınan bilgiye göre, otobüse maskesiz binen yolcuya sürücü, maske takması ve kartı basması konusunda uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma küfürlerle devam ederken, yolcu bir anda şoföre saldırdı. Şoföre art arda yumruklar vuran yolcu daha sonra da boğazını sıktı. O anda otobüste bulunan diğer yolcular ise ayırmak yerine otobüsün arkasına doğru kaçtı.

Samandağ - Antakya arası halk otobüsü şoförlüğü yapan Süleyman Cemali, Samandağ'dan Antakya yönüne giderken Koyunoğlu mevkisinde bir yolcu aldığını belirterek, "Yolcu bindi, maskesi yoktu bana para verdi ben de almadım kart geçtiğini söyledim bunu söyledikten sonra ağza alınmayacak hakaretler etti ben de yolcular korkmasın diye kapıyı açtım yolcular aşağı indi sonra bana yeni hapisten çıktığını söyledi niye siz böyle yapıyorsunuz kartım yok dedi. Ben de burada markette kart ve dolum ve yapıldığını söyledim bana da konuşma fırsatı vermedi. Başka yolcudan yerine kart okutsun ama yine de konuşmama fırsat vermedi. Sonra otobüsten inen yolcu karşıya geçip eline sopa alıp gelmeye çalıştığını görünce ben de direk kapıları açıp yolcuları bindirip direk oradan hızlıca uzaklaştım" dedi.

Samandağ'daki otobüsçülerden Sabahattin Özdemir ise, "Biz 3 kooperatif havuz sistemi olarak çalışıyoruz. Bizim şoför arkadaşları sürekli maske ve kart konusunda sıkıştırıyorlar. Sizden ricam birbirimize yardımcı olalım sizler için çalışıyoruz" dedi.

(Alican Gümüş/İHA)

'Maske tak, kart bas' diyen şoförü yumrukladı

Kaynak: İHA

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